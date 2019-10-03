Эксперты рассказали, как сэкономить на оплате отопления

Специалисты в сфере ЖКХ дали рекомендации, как можно избежать переплаты за отопление и сэкономить деньги на оплате услуг ЖКХ.

Замдиректора центра управления ЖКХ Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Евгений Блех рассказал, что наиболее эффективным способом экономии является установка индивидуального счетчика тепла.

По словам эксперта с помощью индивидуального счетчика вы сможете увидеть объективную картину с затратами. Кроме того, счетчик заставит организации экономить ресурсы, закупленные для выработки тепла.

Впрочем, первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал считает, что в любых счетчиках не будет смысла, если в доме постоянно открыты окна или текут трубы.

Сигал уточнил, что для избежания тепловых потерь жильцы дома должны следить за целостностью систем. Отмечается, что это наиболее актуально для тех, у кого электрическое отопление.

Ранее GazetaSPb сообщала, что информационная система поможет следить за отоплением в Ленобласти.