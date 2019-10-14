Между Москвой, Петербургом и Карелией c декабря начнет курсировать новый поезд

Между Москвой, Петербургом и Карелией c декабря начнет курсировать новый поезд
Продажа билетов на новый поезд № 159/160 Москва - Санкт-Петербург - Петрозаводск уже открыта. Фото: Baltphoto

Со 2 декабря новый поезд начнет курсировать между Москвой, Петербургом, Сортавалой и Петрозаводском.

Маршрут «Москва — Петербург — Сортавала — Петрозаводск» откроют в целях развития туризма в Северо-Западном регионе, сообщили в пресс-службе РЖД. Время в пути от конечной до конечной станции составит около 20 часов.

Время отправления с вокзала Петрозаводска — 14:10, поезд № 159/160 будет прибывать на Ленинградский вокзал Москвы на следующие сутки в 10:16.

Из Москвы можно будет уехать в 16:00 и добраться до Петрозаводска на следующие сутки в 12:10.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что скоростные поезда «Аллегро» сообщением Петербург – Хельсинки перевезли почти 48,9 тысячи человек за сентябрь. Это на 14% больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

маршруты поезда ржд
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