Двое жителей Луги стали фигурантами уголовного дела из-за 700 рублей

Об ограблении в квартире дома 28 по Сергиевской улице в Луге стало известно 14 октября. Фото: Google.Maps

Об ограблении в квартире дома 28 по Сергиевской улице в Луге стало известно 14 октября. Фото: Google.Maps

Сотрудники полиции задержали двоих грабителей, которые ворвались в квартиру женщины и отобрали 700 рублей. Все произошло в городе Луга в Ленинградской области.

Как стало известно GazetaSPb, сообщение об ограблении в квартире дома 28 по Сергиевской улице в Луге поступило в полицию днем 14 октября. Двое мужчин вошли в квартиру через незапертую дверь и, применив физическую силу, отобрали у нее 700 рублей.

Полиция задержала злоумышленников в тот же день. Ими оказались 32-летние местные жители. Похищенное было изъято. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее GazetaSPb сообщала, что на 4,5 миллиона неизвестные обнесли квартиру в Петербурге. Следственное управление УМВД России по Василеостровскому району возбудило уголовное дело по факту кражи.