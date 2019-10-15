Активисты просят реформу после ухода Рублевского из комитета по благоустройству

Владимир Рублевский ушел с поста председателя комитета по благоустройству Петербурга. Своими ожиданиями от нового руководства поделились городские активисты.

Координатор движения «Деревья Петербурга» Мария Тиника:

— Хотелось бы, чтобы все, что касается деревьев и зелени, было не рядом с дорогами и мусором. Потому что деревья всегда будут проигрывать. Комитет по благоустройству отвечает за три основные вещи: уборку дорог, уборку мусора и озеленение. Если посмотреть на бюджет комитета, то 80% идет на уборку мусора и дорог и 20% — на озеленение. Так было на протяжении последних 25 лет. Живое и неживое находится в противодействии друг с другом. Уборке улиц очень мешают деревья и кусты. В этой нелегкой борьбе погибают в первую очередь именно они, а не дороги. Сейчас у нашего нового губернатора есть прекрасная возможность подумать о деревьях и озеленении и выделить его в отдельное направление с отдельным бюджетом.

Правозащитник и активистка Василеостровского района Ирина Баханович:

— В феврале мы вставали с пикетом к Смольному с требованием об отставке Рублевского и Бондаренко (вице-губернатор Петербурга — прим.ред). Потому что мы считаем, что зима была абсолютно провальной. Возмущаться тому, что снега много в северном городе странно. Уход Бондаренко — закономерное и правильное решение.

Но боюсь, что если не будет реформы, ничего хорошего от комитета ждать не стоит. Меня беспокоит уборка улиц. Я читаю новости, там те же цифры по уборочной технике, что и предыдущие несколько лет. Это надо пересматривать. Очень беспокоит, что Рублевского сейчас связывают с засыпанием дорожек песком. Не хотелось бы от нового главы комитета видеть переход на реагенты. Потому что страдают обувь и лапы животных.

Председатель муниципального совета МО №72, член объединения «Зеленая коалиция Петербурга» Павел Швец:

— В городе большое недофинансирование по части благоустройства. Денег не хватает на уборку мусора и на то, чтобы наши парки становились общественными пространствами. Очевидно, что мы надолго отстали от Москвы. Там фактически в каждом районе есть парк-общественное пространство. У нас, к сожалению, парки представляют собой просто места, где есть деревья с кустами, и проложены дорожки, которые регулярно затапливаются. Нужен другой уровень благоустройства парков и скверов в Петербурге.

Как бывший помощник Оксаны Дмитриевой (депутат Законодательного собрания Петербурга — прим.ред) я знаю, что каждый год перед рассмотрением бюджета комитет обращается за увеличением финансирования, но не получает его. Они не очень активно поддерживают инициативы градозащитников об увеличении площади зеленых насаждений, потому что это дополнительно ляжет на их плечи в плане уборки и благоустройства территорий.

Напомним, 14 октября Рублевский покинул пост главы комитета по благоустройству. Ведомство он возглавлял на протяжении пяти лет. Временно исполняющим обязанности председателя назначен Сергей Малинин. В комитете он занимал должность первого заместителя председателя.