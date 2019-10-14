Рублевский покинул должность главы комитета по благоустройству Петербурга

Рублевский покинул должность главы комитета по благоустройству Петербурга
Владимир Рублевский (слева). Фото: Комитет по благоустройству

Глава комитета по благоустройству Петербурга Владимир Рублевский покидает должность.

Чиновник написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщает «Фонтанка».

Рублевский стал председателем комитета по благоустройству Петербурга в 2014 году. До этого он был директором ГУ «Жилищное агентство Невского района», а также работал в администрациях Невского, Адмиралтейского и Московского районах.

В период его работы в комитете по благоустройству Петербурга активисты обратили внимание на проблему с озеленяем территорий города. В частности, сообщалось о том, что на озеленение города комитету по благоустройству за четыре года выделили около 10 млрд рублей. При этом отмечалось, что помогать в озеленение чиновникам деньгами и силами вынуждены активисты.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что чиновники испытают деревья-прутики петербургскими ветрами и морозами.

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