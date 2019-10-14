Рублевский покинул должность главы комитета по благоустройству Петербурга

Глава комитета по благоустройству Петербурга Владимир Рублевский покидает должность.
Чиновник написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщает «Фонтанка».
Рублевский стал председателем комитета по благоустройству Петербурга в 2014 году. До этого он был директором ГУ «Жилищное агентство Невского района», а также работал в администрациях Невского, Адмиралтейского и Московского районах.
В период его работы в комитете по благоустройству Петербурга активисты обратили внимание на проблему с озеленяем территорий города. В частности, сообщалось о том, что на озеленение города комитету по благоустройству за четыре года выделили около 10 млрд рублей. При этом отмечалось, что помогать в озеленение чиновникам деньгами и силами вынуждены активисты.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что чиновники испытают деревья-прутики петербургскими ветрами и морозами.