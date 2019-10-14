Чиновники испытают деревья-прутики петербургскими ветрами и морозами

Тысячи молодых деревьев высадили в Петербурге этой весной. Тонким «прутикам» предстоит пройти испытание зимними морозами и шквальными ветрами.

Прижиться в Петербурге деревьям непросто даже весной и летом. Засохшие стволы, обхватить которые можно ладонью, находили по всему городу. Так, в июне не прижились молодые «прутики» на Кушелевской дороге.

Эксперты заверяют, что высаживать деревья зимой можно. Однако для этого должен быть выполнен ряд условий.

«Весной чуть лучше приживаются деревья, чем осенью. Но, если их полить и правильном образом посадить, ничего страшного с ними не произойдет зимой», — рассказала корреспонденту Gazeta.SPb координатор движения «Деревья Петербурга» Мария Тиника.

Тиника выразила надежду на то, чтобы большинство деревьев прижилось. Однако отметила, что существует проблема, связанная с корневой системой. И это, похоже, не единственный нюанс, который может помешать деревьям прижиться.

Как подчеркивают в Санкт-Петербургском государственном лесотехническом университете, прижиться деревьям мешают недостаточный уход, плохой полив и некачественная защита ствола. Кору молодых деревьев могут случайно повредить во время покоса травы или задеть собаки. В результате саженцы усыхают.

Еще одно испытание, которое предстоит деревьям — штормы. Так, в начале октября сильный ветер повалил 17 деревьев в черте города. Выстоять против стихии тяжело даже взрослым деревьям, для молодых «прутиков» это будет большим испытанием.

Взрослые деревья в городе не высаживают по ряду причин: хуже приживаются, стоят дороже. Однако, как показывает опыт Новой Голандии, это вполне возможно. Вместо срубленных деревьев туда завезли большие и взрослые. Совсем скоро парк станет зеленым оазисом в центре города.

Сколько денег нужно, чтобы таких зеленых участков стало больше, сложно представить. На озеленение города комитету по благоустройству за четыре года выделили около 10 млрд рублей. Однако помогать в озеленение чиновникам деньгами и силами все еще вынуждены активисты.

Остается только спросить: не хватает ли городу финансирования или ответственным чиновникам не хватает квалификации? Потому что сейчас в противовес благоустройству застройка зеленых зон, штормовой ветер, голландская болезнь и ошибки представителей власти.

Напомним, что комитет по благоустройству возглавляет Владимир Рублевский. Работу ведомства координирует вице-губернатор Николай Бондаренко.