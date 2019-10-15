На КАД образовалась огромная пробка из-за дорожных работ

На юге Северной столицы автомобилисты встали в огромной пробке на Кольцевой автодороге (КАД).

Затор также образовался в районе съездов на Московское шоссе и Софийскую улицу. Информация о пробке появилась в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург». По словам стоящих на КАД водителей, автомобили стоят «почти намертво». С каждой минутой время прибытия на навигаторе становится более длительным.

Публикация с жалобой на пробку появилась около 19:00 15 октября. По состоянию на 20:00 в сервисе «Яндекс.Пробки» дороги на южном участке КАД все так же отмечены красным цветом и значком о проведении дорожных работ.

«От Пулково до Софийской ехать не меньше часа» — сетует водитель. На данный момент такой маршрут, по данным «Яндекс.Карт» займет от 43 минут до полутора часов.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что 14 октября на дорогах Петербурга наблюдались 9-балльные пробки.