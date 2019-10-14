Петербургские водители провели вечер в 9-балльных пробках

Вечер понедельника жители Северной столицы проводят в пробках. Сегодня, 14 октября, загруженность на дорогах составила 9 баллов.

По традиции, самые крупные заторы наблюдаются в центре города. На Невском проспекте движение практически встало. Водители уверены, что ситуацию на дорогах усугубили погодные условия.

Согласно сервису «Яндекс.Пробки», проезд затруднен почти во всех районах города. Однако к восьми часам вечера обстановка на дорогах начинает постепенно приходить в норму.

Ранее в GazetaSPb сообщали о серьезном дорожно-транспортном происшествии в Гатчинском районе. Один из автомобилей перевернуло, второй почти полностью оказался в кювете. О случившемся рассказали очевидцы в одной из групп социальной сети «ВКонтакте».