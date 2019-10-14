В Гатчинском районе пикап улетел в кювет, а легковушка перевернулась

В Гатчинском районе пикап улетел в кювет, а легковушка перевернулась
Обошлось без пострадавших. Фото: vk.com/avtogatchina

В Гатчинском районе Ленобласти произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Участников откинуло в разные стороны.

Инцидент произошел сегодня вечером, 14 октября, в сторону Красносельского шоссе. На участке столкнулись пикам и легковой автомобиль. На опубликованных кадрах видно, что легковушка перевернулась на бок, а грузовик оказался передней частью в кювете.

Как сообщили в сообществе «АВТО Гатчина» в соцсети «ВКонакте», в результате аварии никто не пострадал. Пользователи также добавили, что помощь не требуется.

Ранее в GazetaSPb сообщали о дерзком водителе на иномарке. Он перекрыл движение на 17-й линии Васильевского острова.

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