Дерзкие водитель на BMW перекрыл движение у БЦ «Сенатор»

Дерзкие водитель на BMW перекрыл движение у БЦ &#171;Сенатор&#187;
BMW припарковался на 17-й линии Васильевского острова. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге дерзкий водитель на BMW парализовал движение у бизнес-центра «Санатор» на 17-й линии Васильевского острова. Он припарковал машину на проезжей части.

«Водитель припарковал BMW вторым рядом, перекрыв движение у Бизнес Центра Сенатор на 17 линии и ушел… Все стоят», — рассказал очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте».

Движение оказалось заблокировано вечером 14 октября. Проехать, в частности, не смогли автобус MAN и следующие за ним машины. Автомобилисты были вынуждены ждать возвращения хозяина белого BMW.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что 14 октября на выезде с рынка на Софийскую улицу фура собрала три автомобиля. Водитель большегруза, по словам очевидцев, не рассчитал градус поворота и не вписался. В результате три припаркованных авто были задеты.

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