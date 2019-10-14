На выезде с рынка в Купчино фура собрала три автомобиля

Во Фрунзенском районе Петербурга днем 14 октября произошло ДТП с участием фуры. Большегруз не вписался в поворот и собрал три припаркованных автомобиля.

Авария произошла на выезде с рынка на Софийскую улицу. Водитель, по словам очевидцев, не рассчитал радиус поворота.

Движение транспорта оказалось парализовано. ДТП ограничило проезд по улице Фучика.

«Улица Фучика полностью перекрыта», — рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте».

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение на участке восстановлено. Сообщения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в поселке городского типа Дружная Горка Mazda столкнулась с большегрузом. В результате часть легкового автомобиля оказалась под колесами встречной машины. Никто не пострадал.