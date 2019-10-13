В Ленобласти колесо большегруза придавило «Мазду»

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.Фото: vk.com/spb_today

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.Фото: vk.com/spb_today

В Ленобласти произошло ДТП с участием большегруза.

Как сообщили очевидцы, ДТП произошло в поселке городского типа Дружная Горка 13 октября.

Большегруз столкнулся с легковым автомобилем марки Mazda на 1 километре трассы от Дружной Горки до Новинки.

«На крутом слепом повороте неуправляемый прицеп с длинномером (примерно 20-25 метров) на одном тросовом соединении выносит на встречную полосу в следствии чего происходит ДТП со встречными автомобилями. Встречным автомобилям избежать ДТП невозможно», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» «Вконтакте».

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в результате ДТП на железнодорожном переезде в Гатчинском районе Ленобласти пострадала женщина. Виновником ДТП стал водитель, который находился в состоянии алкогольного опьянения.