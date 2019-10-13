Появились подробности ДТП на железнодорожном переезде под Петербургом

В результате ДТП на железнодорожном переезде в Гатчинском районе Ленобласти пострадала женщина. Виновником ДТП стал водитель, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Водитель в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем марки Audi сервиса каршеринга. Он совершил наезд на стоящие перед железнодорожным переездом автомобили Nissan, Renault и грузовик Scania с полуприцепом, сообщает ТАСС со ссылкой данные из управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

В результате ДТП пострадала пассажирка Audi, она получила травмы средней степени тяжести. ДТП вызвало сбой в движение поездов на участке от Петербурга до Луги. Кроме того, был задержан поезд «Ласточка» из Петербурга в Псков.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Ленинградской области произошло ДТП с участием поезда и автомобиля.Виновником аварийной ситуации стал водитель легковушки, выехавший на пути в районе перегона Теребочево-Глажево Волховостроевского региона ОЖД.