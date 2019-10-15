ЕС опубликовало рейтинг о равенстве полов

ЕС опубликовало рейтинг о равенстве полов
Рейтинг опубликовали 15 октября. Фото: pixabay

Развитие в сфере равноправия полов продвигается довольно медленно. Соответствующая информация появилась в рапорте Европейского института равенства полов. Его опубликовали во вторник, 15 октября.

Так, на лидирующих позициях находятся Швеция и Дания. Последние строчки заняли Греция и Венгрия.

Положительные изменения были также заметны в Португалии и Эстонии

Ранее в GazetaSPb сообщали о жительнице, которая пыталась устроить дочь в мужской хор. Женщина судилась, чтобы девочку приняли в коллектив Берлина. В результате разбирательства, суд встал на сторону хора. Недопуск девочки сочли обоснованным, так как ее творческие данные не подходят по требованиям коллектива.

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