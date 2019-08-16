Жительница Берлина судилась, чтобы устроить дочь в мужской хор

Жительница Берлина судилась, чтобы устроить дочь в мужской хор
Суд встал на сторону музыкального коллектива. Фото: Pixabay

Хор обвинили в половой дискриминации.

В административном суде Берлина рассмотрели иск против мужского хора. Как пишет Berliner Morgenpost, суть обвинения заключалась в половой дискриминации.

Мать девятилетней девочки требовала принять дочь в государственный хор для мальчиков в соответствии с равноправием полов.

Суд встал на сторону руководителей хора и счел недопуск обоснованным. По решению суда, девочка недостаточно образована и ее вокал не подходит по требованиям данного коллектива.

Ранее GazetaSPB сообщила об исполнении Земфирой песни группы «Кино».

Германия дискриминация Мужской хор
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Жительница Берлина судилась, чтобы устроить дочь в мужской хор
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