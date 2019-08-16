В день гибели Цоя кавер его песни сделала Земфира

Певица исполнила «Я посадил дерево».

На своей страничке в Instagram 15 августа Земфира поделилась видео, на котором исполняет песню Виктора Цоя «Я посадил дерево». Поклонники культового рок-исполнителя оценили эту идею.

Особенно порадовал слушателей выбор певицы и то, что он пал именно на раннее творчество кумира. А также пользователи Instagram в комментариях назвали исполнительницу «реинкарнацией Цоя».

Сама же Земфира рассказывает, что огромное влияние на ее творческий путь оказала группа «Кино». Именно поэтому на концертах она нередко перепевает их песни.

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