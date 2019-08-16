В день гибели Цоя кавер его песни сделала Земфира

В день гибели Цоя кавер его песни сделала Земфира
Земфира исполнила Цоя. Фото: Instagram

Певица исполнила «Я посадил дерево».

На своей страничке в Instagram 15 августа Земфира поделилась видео, на котором исполняет песню Виктора Цоя «Я посадил дерево». Поклонники культового рок-исполнителя оценили эту идею.

Особенно порадовал слушателей выбор певицы и то, что он пал именно на раннее творчество кумира. А также пользователи Instagram в комментариях назвали исполнительницу «реинкарнацией Цоя».

Сама же Земфира рассказывает, что огромное влияние на ее творческий путь оказала группа «Кино». Именно поэтому на концертах она нередко перепевает их песни.

Ранее GazetaSPB сообщила о выпуске монет в стиле «Бременских музыкантов».

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