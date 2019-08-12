Полмиллиона монет в стиле «Бременских музыкантов» выпущены в оборот

Мультфильм "Бременские музыканты" был выпущен в 1969-м году. Фото: пресс-служба Банка России.

Мультфильм "Бременские музыканты" был выпущен в 1969-м году. Фото: пресс-служба Банка России.

450 тысяч «юбилейных» монет с изображением сцен из мультфильма «Бременские музыканты» и 50 тысяч монет с аналогичными цветными изображениями выпущены в оборот Центробанком.

В честь 50-летнего юбилея премьеры советского мультфильма «Бременские музыканты» Центробанк выпустил в оборот специальные монеты, посвящённые этому событию. Интересен их номинал — 25 рублей, кроме того 50 тысяч монет несут на себе цветное изображение. Также Центробанк выпустил 3 тысячи монет, сделанных из серебра 925-й пробы, рассказали в Банке России.

Мультфильм был представлен советским зрителям в 1969-м году. «Бременские музыканты» были созданы по мотивам сказки братьев Гримм. Сценарий — Юрий Энтин и Василий Ливанов, автор музыки Геннадий Гладков.

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