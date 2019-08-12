Погодные аномалии продолжаются: в России до -2 градусов

Поздняя осень пришла в Коми, Карелию и Архангельскую область раньше, чем ожидалось.

В указанных регионах ожидаются заморозки вплоть до минус 2 градусов по Цельсию. Холоднее всего — на севере Архангельской области и на востоке Карелии.

Холодное московское лето, ранее вызывавшее подозрения о применении против России климатического оружия, наконец даст жителям столицы отдохнуть — предстоящая неделя в Москве выдастся тёплой, температура каждого дня обещает быть выше 20 градусов. Ночью, однако, сохранится 15-17 градусная погода.

На Урале и в Сибири, ранее пострадавших от жары, вызвавшей глобальные пожары, температура снизится до 25-27 градусов по Цельсию.

В Приморье, однако, продолжаются последствия пришедшего из Китая тайфуна. 12 августа там может выпасть от 15 до 50 мм осадков. Опасность паводка в регионе продолжает сохраняться.

Ранее GazetaSPb сообщала, что во Флориде аллигатор сожрал 45-килограммовую собаку и даже не поперхнулся.