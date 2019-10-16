Эксперты назвали российский город, где продаются самые дешевые сосиски в тесте

Эксперты назвали российский город, где продаются самые дешевые сосиски в тесте
Чаще всего россияне покупают сосиску в тесте. Фото: Pixabay

Самым востребованным хлебобулочным изделием у жителей России стала сосиска в тесте. Самыми продаваемыми продуктами также стали нарезной батон, пирожок с капустой, ржаной, пшеничный, дарницкий и белый хлеб, лаваш и лепешка.

Рейтинг топ-10 составили исследователи компании «Эвотор». Как сообщили «РИА Новости», специалисты выяснили, что за год сосиска в тесте подорожала на 9%. Средняя цена в России составляет 37 рублей. Дороже всего жителям она обходится в дальневосточных городах Елизово и Охотск, в Подмосковье. Там она стоит порядка 98 рублей.

Самая низкая стоимость сосиски в тесте зафиксирована в Кургане, Йошкар-Оле, Воткинске (Удмуртия) и Новомосковске (Тульская область). Жители платят около 11 рублей.

Ранее в GazetaSPb сообщали о способе снизить стоимость хлебобулочных изделий. Такое заявление сделали в Роспотребнадзоре.

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