Полицейский, ударивший подростка по лицу, получил условный срок

Суд в Петербурге вынес решение по делу сотрудника полиции Евгения Рыжова. Его обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия.

Рыжова приговорили к четырем годам лишения свободы условно. Занимать должность в органах госвласти он не сможет два года, сообщает прокуратура Петербурга. Приговор пока не вступил в силу.

Мужчина занимал должность старшего оперуполномоченного уголовного розыска 76 отдела полиции УМВД России по Центральному району. Суд установил, что в июне 2018 года у одного из домов по 4-й Советской улице он задержал подростка. После чего в парадной полицейский не менее двух раз ударил мальчика по щеке.

Несовершеннолетнего Рыжов доставил в полицию. При этом оснований для задержания подростка было недостаточно.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что под Петербургом задержали сотрудников полиции. Их подозревают в получении взятки и превышении должностных полномочий.