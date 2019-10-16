«Белавиа» запустило распродажу билетов по всей маршрутной сети

Белорусская компания «Белавиа» запустила распродажу авиабилетов. Акция доступна по всей маршрутной сети авиакомпании.

Распродажа началась сегодня, 16 октября, и продлится до завтрашнего утра. Стоимость на все регулярные рейсы авиакомпании составит 20 евро, не считая таксы и сборы за полет туда-обратно.

Как сообщили на сайте компании, акция действует на перелеты с 1 ноября по 10 декабря настоящего года, а также с 15 января по 29 февраля следующего. Отмечается, что пассажир может находиться в путешествии не более 30 дней.

В «Белавиа» подчеркнули, билеты, приобретенные в рамках акции, не подлежат возврату или обмену. Их количество ограничено.

Ранее в GazetaSPb сообщали о повышении стоимости перелетов. С начала 2019 года цены выросли на четверть.