С начала года стоимость перелетов выросла на четверть

В другие года рост стоимости билетов доходил до 19% Фото: pixabay.com

В другие года рост стоимости билетов доходил до 19% Фото: pixabay.com

Стоимость билетов на самолет эконом-класса выросла почти на четверть. Рост в 24,1% прослеживается в период с января 2019 года по август.

Подорожание билетов оказалось самым интенсивным после мирового кризиса, который случился в 2008 году. Тогда стоимость авиабилетов также увеличилась на 24,1%.

Согласно данным Росстата, также было зафиксировано увеличение средней стоимости перелета в эконом-классе на 18,3% по сравнению с минувшим годом. В другие года рост стоимости билетов доходил до 19%. Минимальный составлял 2%.

Ранее в GazetaSPb сообщали о возобновлении перелетов между Петербургом и Геленджиком. Они были приостановлены на два года. Теперь воздушные судна совершают шесть полетов в неделю.