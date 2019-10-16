Долги по зарплате на ДСК-5 доросли до уголовного дела

В Петербурге расследуют дело о долгах по зарплате на ДСК-5. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге расследуют дело о долгах по зарплате на ДСК-5. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Обанкротившееся АО «Домостроительный комбинат №5» (ДСК-5) задолжало 95 работникам более 12 млн рублей по зарплате. В отношении конкурсного управляющего возбуждено уголовное дело.

«В настоящее время, с подозреваемым проводятся ряд следственных действий, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения», — сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Петербургу и Ленобласти.

Представители следственного комитета встретились с работниками на территории комбината в сентябре. Они сообщили, что в компании было ведено конкурсное производство. Однако управляющий с мая 2019 года не принял меры по выплате зарплаты.

Долг, по данным следствия, разросся до 12 млн рублей. Зарплаты не выплачивались сотрудникам с апреля по август 2019 года. При этом на расчетный счет, открытый конкурсным управляющим, в этот период поступило более 150 тыс. рублей. Деньги на погашение долгов направлены не были.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ЗАО «Пилон» в 2019 году погасило перед работниками долги на сумму более 200 млн рублей. Однако, вся зарплата пока не выплачена.