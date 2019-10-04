«Пилон» выплатил сотрудникам 200 млн долгов по зарплате

Прокурор Петербурга встретился с работниками ЗАО «Пилон». Компания задолжала сотрудникам крупную сумму по зарплатам.

На встрече обсуждались сроки погашения задолженности, определение источников финансирования и дополнительные меры для решения проблемы.

«Деятельность руководства ЗАО «Пилон» по соблюдению трудовых прав граждан поставлена прокуратурой города на контроль», — сообщили в прокуратуре Петербурга.

В 2019 году компания погасила долги на сумму более 200 млн рублей. Однако, вся зарплата все еще не выплачена.

В августе в отношении ЗАО «Пилон» возбуждено уголовное дело по статье «невыплата заработной платы».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «Пилон» сократил сотни работников. По официальным данным число уволенных сотрудников составило 130. Источники сообщают, что без работы остались 260 человек.