Дорожностроительная компания «Пилон» массово увольняет работников

Одна из крупнейших дорожностроительных организаций Северной столицы распускает своих сотрудников.

О массовых увольнениях стало известно 30 сентября. По информации «Фонтанки» сократили 260 человек, официальные представители АО «Пилон» называют на порядок меньшую цифру, около 130 человек.

Как будут развиваться проекты, к реализации которых уже приступили, — и будут ли они развиваться, — на данный момент непонятно. По словам бригадиров, доделывать Лиговский и Гореловский путепроводы они уже не возьмутся. Глава компании не дает никаких комментариев.

Организация «Пилон» получала наиболее крупные контракты на строительство дорог в Петербурге на протяжении последних пяти лет. Общая их сумма составила около 24 млрд рублей.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о рекордных пробках на дорогах Северной столицы.