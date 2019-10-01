Пробки на дорогах Петербурга достигли 8 баллов

Октябрь в Северной столице начался с больших пробок. Утренняя загруженность на дорогах достигла «красных» 8 баллов. Утренний максимум в прошлом месяце достигал 6 баллов.

Усиливают пробки на улицах города плохие погодные условия. К слову, во вторник в Петербурге шторм, даже перекрыта дамба. В сервисе «Яндекс.Навигатор» петербуржцы пишут, что причина пробок в погоде — погода. Пробки остались на участках, где проводят дорожные работы и движение ограничено (КАД, Выборгское шоссе, Косыгина). В соцсетях водители рассказывают об увеличении числа ДТП.

Так, пробка длиной 7,1 км зафиксирована на Мурманском шоссе, Народной улице, от АЗС до Дальневосточного проспекта. Не меньшая загруженность на Индустриальном проспекте до проспекта Большевиков. Пробка длиной 6,5 км образовалась от проспекта Энгельса до Выборгского шоссе. Также водители стоят на участке от проспекта Маршала Жукова до ЗСД. Загруженность в 9 баллов зафиксирована на Гражданском проспекте.

Ранее в GazetaSPb сообщали о возможных пробках на Выборгском шоссе. На месте ведется дорожный ремонт.