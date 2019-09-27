Водителей ждут пробки из-за ремонта дорог на Выборгском шоссе

С 29 сентября движение на участке от КАД до Суздальского проспекта будет ограничено.

«На данном участке будут выполняться работы с незначительным ограничением движения транспорта»,- сообщили Gazeta.SPb в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Планируется, что дорожные работы начнутся 29 сентября, а закончатся 10 ноября.

В качестве альтернативного маршрута водителям предлагается объезд участка по Парашютной улице и автомобильной дороге Сортавала.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Ленобласти завершают ремонт дорог после строительства газовых магистралей.