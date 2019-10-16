Бесплатным может стать провоз багажа в автобусах до Пулково

В ведомстве считают, что в таком решении масса плюсов. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В ведомстве считают, что в таком решении масса плюсов. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Сотрудники Государственного унитарного предприятия «Пассажиравтотранс» направили письмо Комитету по транспорту Петербурга, где предложили сделать бесплатным провоз багажа в автобусах номер 39 и 39э.

В ведомстве считают, что такая мера поможет увеличить комфорт туристам, а также привлекательность города в их глазах, улучшить его имидж и сделать путь до аэропорта более удобным и для жителей Санкт-Петербурга, передает Мойка 78 со ссылкой на пресс-службу «Пассажиравтотранс».

Кроме того, представители организации подчеркнули, что билеты на провоз багажа покупают совсем немногие пассажиры, поэтому эта часть дохода для предприятия не так важна.

Ранее GazetaSPB сообщила, что Смольный опубликовал проект маршрутов после транспортной реформы.