Смольный показал проект маршрутной сети после транспортной реформы

Смольный показал проект маршрутной сети после транспортной реформы
97 новых маршрутов появятся в ходе транспортной реформы. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга опубликовал проект постановления правительства города, который утверждает документ планирования регулярных перевозок.

Нововведения входят в комплекс мер, которые будут осуществлены в рамках транспортной реформы. Планируется изменение шестидесяти маршрутов в Петербурге.

Так, маршрутку номер 271 заменят сразу 97 «социальных» автобусных маршрутов, сообщили в ведомстве.

Напомним, что начало реализации реформы намечено на июль следующего года. А окончательные поправки будущих изменений внесут в проект до конца текущего года.

Ранее GazetaSPB сообщила, что сегодня утром образовалась большая пробка в Красногвардейском районе из-за ДТП, в котором столкнулись четыре легковых автомобиля.

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