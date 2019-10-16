Большая пробка в Красногвардейском районе образовалась из-за ДТП

Один из участников ДТП. Фото: Piter TV

Один из участников ДТП. Фото: Piter TV

Авария с четырьмя автомобилями произошла вчера поздним вечером, есть один пострадавший.

Дороги Красногвардейского района Санкт-Петербурга встали в пробках из-за ДТП, которое произошло вчера, 15 октября, поздним вечером.

Напомним, что авария произошла около 22 часов, в ней столкнулись четыре легковых автомобиля, есть один пострадавший. Машины столкнулись на пересечении Гранитной улицы и Малоохтинского проспекта, сейчас этот участок проезжей части вызвал автомобильную пробку.

Видео поделилось издание Piter TV. На кадрах видно, что один из автомобилей развернулся больше, чем на 160 градусов, его выбросило на встречную, а также оторвало часть бампера.

Сильнее других пострадала «Лада Калина»: капот автомобиля целиком вдавлен в салон.

Другие автомобили получили повреждения корпуса разной тяжести. Одна из машин карешринговая.

В больницу направлен один из участников ДТП. Детали аварии выясняются.

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