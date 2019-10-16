Подозреваемый в убийстве девушки в Екатеринбурге рассказал, что имел место сговор

Один из подозреваемых. Кадр из видео Следственного комитета

Один из подозреваемых. Кадр из видео Следственного комитета

Мужчина рассказал, что была заранее совершена договоренность об убийстве.

Задержанный по подозрению в убийстве 27-летней девушки в Екатеринбурге рассказал следствию, что группа сговорившихся изначально решила убить молодую маму. У девушки осталась девятилетняя дочь.

Напомним, что вчера было обнаружено тело девушки, пропавшей во время попытки продать автомобиль пять дней назад. Полиция ведет расследование, организует допросы.

Так, были задержаны трое подозреваемых.

Один из них, отвечая следователю, сообщил, что было заранее решено «машину отнять, водителя в колодец».

Также в сети было опубликовано видео, на кадрах которого один из подозреваемых продемонстрировал следствию, как именно избавился от трупа девушки, сбросив его в колодец.

Поиски пропавшей девушки начались в прошедшую субботу, 12 октября. На данный момент правоохранительные органы возбудили два уголовных дела по статьям об убийстве и разбое.

Ранее GazeraSPB сообщила, что из Петербурга в Литву экстрадирован возможный убийца.