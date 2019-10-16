Из Петербурга в Литву экстрадировали возможного убийцу

Судебные приставы Санкт-Петербурга передали в аэропорту «Пулково» сотрудникам Интерпола литовца, объявленного в международный розыск.

Несколько дней назад, 14 октября, представители службы судебных приставов Северной столицы выдали работникам Международной организации уголовной полиции (Интерполу) мужчину, жителя Литвы, который подозревается в убийстве и объявлен в международный розыск.

Известно, что им оказался мужчина 32 лет по имени Артур. Его арестовали в Красносельском районе Петербурга еще 22 июля этого года. Через два дня суд огласил приговор и признал его вину в несоблюдении правил нахождения на территории России.

Нарушителю предъявили штраф размером в пять тысяч рублей с мерой пресечения в качестве административного выдворения из РФ.

Затем преступника проверили по архиву, обнаружилось, что он объявлен в международный розыск литовской полицией. Последующие месяцы ушли на согласование экстрадиции.

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