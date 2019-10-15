Легковушка перевернулась после столкновения на пересечении Ленинского и Героев

Легковушка перевернулась после столкновения на пересечении Ленинского и Героев
Машина перевернулась от столкновения. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на перекрестке Ленинского проспекта и проспекта Героев произошло ДТП, в результате которого перевернулся автомобиль. Инцидент произошел сегодня ночью, 16 октября.

«Все живы», — написал подписчик сообщества «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На опубликованных снимках в соцсети «ВКонтакте» видно, что легковой автомобиль перевернулся на крышу и остановился на газоне. Машина получила серьезные повреждения. Осколки и крупные куски разбросаны на проезжей части.

Со слов подписчиков, в автомобиль въехал другой участник движения. В комментариях также добавили, что оба ехали на большой скорости на красный сигнал светофора.

Информация о пострадавших не приводится.

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