«Мустанг» спровоцировал массовое ДТП на Латышских Стрелков

В Невском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с несколькими автомобилями. По предварительным данным, пострадали пять легковушек.
Все произошло сегодня ночью, 16 октября, на улице Латышских Стрелков.
«Мустанг влетел в солярис, поворачивающий во дворы», — написал автор записи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
На опубликованных фотографиях с места происшествия видно, что одна из иномарок получила серьезные повреждения, машина разбита с обеих сторон. Передняя часть иномарки смята во внутрь.
На территории разбросаны осколки и детали машин. Состояние водителей и обстоятельства столкновения не приводятся.
Ранее в GazetaSPb сообщали о полыхающих доме и бане. 7 спасателей тушили огонь более часа.