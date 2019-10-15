«Мустанг» спровоцировал массовое ДТП на Латышских Стрелков

&#171;Мустанг&#187; спровоцировал массовое ДТП на Латышских Стрелков
Информация о состоянии водителей не сообщается. Фото: vk.com/spb_today

В Невском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с несколькими автомобилями. По предварительным данным, пострадали пять легковушек.

Все произошло сегодня ночью, 16 октября, на улице Латышских Стрелков.

«Мустанг влетел в солярис, поворачивающий во дворы», — написал автор записи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На опубликованных фотографиях с места происшествия видно, что одна из иномарок получила серьезные повреждения, машина разбита с обеих сторон. Передняя часть иномарки смята во внутрь.

На территории разбросаны осколки и детали машин. Состояние водителей и обстоятельства столкновения не приводятся.

Ранее в GazetaSPb сообщали о полыхающих доме и бане. 7 спасателей тушили огонь более часа.

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