Госстройнадзор призывает петербургские компании следить за стройплощадками

В ведомство поступает множество жалоб о том, что строительные площадки не оснащены необходимым обязательным оборудованием.

Сотрудники Государственного строительного надзора призывают петербургские строительные компании к более внимательному обустройству строительных площадок это осенью.

Так, в этом квартале поступило уже огромное количество жалоб от горожан разного рода в сторону организации строительства, к примеру , на нерабочие строймосты, которые нужны для мытья колес машин, чтобы не загрязнять дороги.

Также в ведомстве напомнили о месячнике по благоустройству Петербурга. Это мероприятие призвано для контроля и надзора за организацией процессов строительства, в том числе стройплощадок.

В ходе различных проверок за 9 месяцев 2019 года были выписаны штрафы на общую сумму в 24 миллиона рублей, которые уже поступили в городской бюджет.

Инициативные жители и специалисты Госстройнадзора 19 октября проведут общегородской субботник в парках, скверах и других местах.

Ранее GazetaSPB сообщила, что на аукциона разыгрывается экскурсия по базе футбольного клуба «Зенит» с сопровождением главного тренера команды Сергея Семака.