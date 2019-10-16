«Зенит» подарит экскурсию по своей базе с Семаком счастливчику

Аукцион продлится до это пятницы, 18 октября. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Аукцион продлится до это пятницы, 18 октября. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Санкт-Петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил розыгрыш экскурсии по своей базе в сопровождении тренера команды Сергея Семака.

Розыгрыш проходит в рамках благотворительного аукциона Meet for Charity, сообщает пресс-служба «Зенита». Стартовая цена участия составляет 10 тысяч рублей, аукцион проходит до ближайшей пятницы, 18 октября.

Также сообщается, что все собранные деньги направят в фонд «Живи сейчас». Организация помогает больным с диагнозом боковой амфиотрофический склероз (БАС).

Под присмотром фонда «Живи сейчас» в данным момент находят более 740 больных с диагнозом БАС из разных уголков России. Всего на территории страны проживает около 10 — 15 тысяч людей с этим заболеванием.

Счастливчик, выигравший аукцион посетит вместе с Семаком тренировочный центр, а также обсудит «перспективы развития» российского футбола.

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