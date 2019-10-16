Ольга Кормухина намерена подать в суд на Полину Гагарину за песню Цоя

Исполнительница Ольга Кормухина рассказала, что планирует подать в суд на Полину Гагарину из-за ее кавера на песню Виктора Цоя.

Кормухина считает, что Гагарина и ее команда «содрали всю фактуру» изменили темп и в том числе инструментальный кусок, который написал Алексей Белов и которого нет в оригинальной песне. Певица заявляет, что для нее это дикость, передала Национальная служба новостей.

Кроме того, Ольга поделилась, что в мае этого года была проведена специальная экспертиза двух кавер-версий композиции Виктора Цоя. Она выявила, что кавер Ольги Кормухиной является самостоятельным произведением, а кавер Полины Гагариной не является ни переработанной песней, ни самостоятельным произведением.

В тоже время Кормухина подчеркнула, что ее претензии к Гагариной носят не финансовый характер, а справедливый, она намерена «дать возможность людям восстановить свою совесть».

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