Хирург назвал супермодель Беллу Хадид самой красивой женщиной в мире

Хирург назвал супермодель Беллу Хадид самой красивой женщиной в мире
Также в топ-3 попали Бейонсе и Эмбер Херд. Фото: The Sun

Известный в своих кругах пластический хирург Джулиан Де Сильва исследовал лицо сепрмодели Беллы Хадид и заметил, что ее лицо максимально приближено к «золотому сечению».

Так, врач применил формулу «золотого сечения» к лицам разных знаменитостей. В смоем анализе он использовал расположение губ, носа, подбородка лба и челюсти, сообщила издание The Sun.

Де Сильва выяснил, что пропорции лица Хадид более чем на 90% близки к идеальным, поэтому он окрестил супермодель самой красивой в мире женщиной. Он рассказал, что девушка оказалась абсолютной победительницей по общему показателю, он составил 99,7%.

На втором месте расположилась исполнительница Бейонсе с показателем равным 92,44%.

А третью позицию заняла американская актриса Эмбер Херд , не слишком отставая от двух предыдущих со своими 91,85%

Джулиан Де Сильва поделился, что новые технологии компьютерного сопоставления помогут разгадать секрет внешней красоты, а также делать пластические операции более точно.

Ранее GazetaSPB сообщила, что цены на билеты «Победы» в Россию резко упадут.

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Хирург назвал супермодель Беллу Хадид самой красивой женщиной в мире
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