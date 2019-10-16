Цены «Победы» на билеты в Россию резко вырастут

Популярная авиакомпания-лоукостер вынуждена поднять цены на билеты в Россию из других стран.

Дочерняя компания «Аэрофлота», славящаяся низкими ценами на авиабилеты, теперь вынуждена повысить их на рейсы из-за рубежа. Все дело в том, что Московский городской суд ввел запрет на платную регистрацию на рейсу «Победы» в зарубежных аэропортах.

Это означает, что теперь цена платной регистрации будет включена в стоимость билета. Так, билеты подорожают на 25 евро, сообщила пресс-служба лоукостера.

Отмечается, что данная мера вызвана именно необходимостью исполнить решение Московского городского суда.

Кроме того, сообщается, что цены на топливо неожиданно сильно выросли, поэтому расходы авиакомпании повысились больше чем на 30%. Но руководство компании нашло способ не повышать цены на авибилеты: решили экономить на аэропортных услугах. Таким образом, пассажирам предложили регистрироваться самостоятельно в онлайн формате. На данный момент преимущественное большинство пассажиров перешли на самостоятельную регистрацию.

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