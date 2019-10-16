Кот-наркокурьер в Тульской области выпущен из-под «ареста»

В городе Тула был выпущен на прогулку, а затем сбежал кот, который проносил наркотики на территорию колонии.

Кот рос на территории колонии номер 6 в городе Донской, находящемся в Тульской области. Один из заключенных, по рассказам, после выхода на свободу решил забрать животное с собой. Но кот был слишком привязан к дому: к нему тепло относились и работники и преступники.

Наркоторговцы воспользовались этой слабостью животного и, по главной версии следователей, прятали разные вещества в ошейник кота, рассказывает пресс-секретарь управления судебного департамента по Тульской области Ольга Дячук.

Подозреваемые наркокурьеры найдены: закладчик веществ, водитель, который подбрасывал кота до колонии и преступник на ее территории, получавший товар.

Кот участвует в деле в качестве вещественного доказательства. На днях он сбежал из приюта, куда его направили следователи, покинул территорию «домашнего ареста».

Но, по словам пресс-секретаря УФСИН региона Маргариты Риммар, пропажа животного не остановит судебный процесс, сообщает Российская Газета.

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