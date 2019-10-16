Сеть кофеен сварилась

Петербургская сеть кофеен Stories закрыла все свои 8 точек в Петербурге. Год назад в планах владельца сети Ивана Квасова было расшириться до 50 заведений, но к осени у его компании «Консалтинг Общепит» скопилось более 30 млн рублей долгов.

Как сообщает «Свое дело плюс» первая кофейня Stories площадью 49 м2 и рассчитанная на 12 посадочных мест открылась в октябре 2017 года. Название заведения отсылает к модной среди молодежи форме блогов в социальных сетях — «сторис». Также персонал удивлял покупателей в тем, что рисовал портреты на кофейной пенке. На закупку оборудования и оплату аренды основателю кофейни Ивану Квасову, прежде открывшему несколько заведений общепита в Петербурге, потребовалось около 2 млн рублей. Затраты удалось окупить в течение года.

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Одновременно предприниматель решился на тиражирование формата заведения при помощи инвесторов, а позднее и франчайзи. По данным разработчика программного обеспечения для ресторанов iiko, всего к осени 2019 года в собственности владельца оказалось 8 петербургских точек, еще три развивали франчайзи в Екатеринбурге, Красноярске и Надыме.

Внезапно в сентябре бизнесмен в социальных сетях объявил о прекращении работы всех кофеен Stories. «Сеть останавливает свою деятельность из-за постепенного снижения интереса населения, больших издержек, нехватки финансирования и прочих причин, — пишет Иван Квасов. — Дальнейшая судьба сети будет афиширована чуть позже». По мнению участников рынка, пауза в работе может сильно затянуться, ведь сеть задолжала контрагентам и персоналу суммарно около 3 млн рублей. Для открытия точек владелец предприятия привлекал инвесторов и теперь, по некоторым данным остался им должен около 30 млн рублей, рассказывают участники рынка.

Разбирательства в суде По данным источника близкого к компании, ООО «Консалтинг Общепит», бариста и менеджерам должна выплатить около 1 млн рублей. Размер задолженности перед поставщиками кофе-машин, ингредиентов и it-решений для кофеен достигает 2 млн рублей. Теперь контрагенты будут добиваться возврата средств через суд. «В рассрочку на год сеть приобрела 8 комплектов оборудования для варки кофе. Из-за возникших финансовых трудностей затем вернула половину, но четыре так и остались у владельца кофеен, — рассказывает Андрей Лозовой, генеральный директор ООО «Мануфактура кофе», которое снабжало сеть кофеварками, кофемолками, а также зерном. — За технику предприятие не выплатило около 300 тысяч рублей. Поскольку собственник сети не выходит с нами на связь, дальше отвоевывать деньги мы будем в арбитражном суде». Бизнесмен Алексей Шведкин (ИП Шведкин), ранее поставлял в кофейни молоко, воду и соки, тоже намерен взыскать 200 тысяч рублей у «Консалтинг Общепит». По данным предпринимателя, долги предприятия на этом не заканчиваются. Ему известно о денежных обязательствах компании в размере 700 тысяч рублей перед бизнес-центром, в которого компания арендовала торговую площадь.

Вышли в тираж «Основная причина по которой сеть пришла в упадок — это быстрое тиражирование явно еще сырого формата заведения — говорит собеседник «СДП», пожелавший остаться неизвестным. — Кофейни в городе росли как грибы, при этом возвращаться вновь и вновь в одни и те же точки клиентам совсем не хотелось. Посетители, как правило, приходили один раз сфотографироваться. Чтобы покупатель стал постоянным, кофейному бизнесу нужна более четкая концепция». Уход сети мог спровоцировать не рациональный выбор мест под новые кофейни. К примеру, за аренду 30 м2 в Пассаже компания ежемесячно платила 400 тысяч рублей. При этом точка генерировала выручку около 3 тысяч рублей в день, которых не хватало на выплату заработной платы двум бариста, сетует один из бывших сотрудников.

Кофеманы и гурманы По мнению игроков рынка кофеен, сейчас многие кофейни могут остаться не у дел, поскольку из-за обилия предложений клиенты становятся более избирательными. «Кофейный рынок города сейчас переживает то же самое, что 15-20 лет назад индустрия фитнеса — деление на премиум-сегмент и бюджетный. Кто окажется по середине, выпадет из матрицы, — считает Данил Герасимиди, основатель компании Gastronorma. — Ведь все клиенты условно делятся на тех, кто воспринимает поход за кофе как ритуал и готов построить вокруг этого события весь день, и на кофеманов, которые регулярно приобретают кофе за демократические 120 рублей». В Петербурге насчитывается как минимум 4 тысячи кофеен, подсчитали участники рынка. Так активно растет сеть кофеен и кофестанций «Кофеварим», принадлежащая предпринимателю Филиппу Волчеку. В городе работает уже 16 заведений сети.