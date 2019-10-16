На «Нарве» столкнулись иномарка с автобусом, есть пострадавшие

На &#171;Нарве&#187; столкнулись иномарка с автобусом, есть пострадавшие
Детали ДТП уточняются. Фото: pixabay.com

Кингисеппском районе Ленобласти произошла авария с участием автобуса и легкового автомобиля. В ДТП пострадали два человека.

Как сообщают в управлении Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти, дорожно-транспортное происшествие произошло около пяти часов вечера 16 октября на трассе «Нарва» в Кингисеппском районе. Участниками аварии стали автомобиль Daewoo Nexia и автобус ГАЗ.

Согласно предварительной информации ведомства, водитель легкового автомобиля не предоставил преимущества автобусу на трассе.

В результате ДТП пострадали водитель иномарки и одна из пассажирок общественного транспорта. Они были доставлены в больницу. Об их состоянии пока ничего неизвестно.

Правоохранители проводят проверку по факту ДТП и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее GazetaSPb сообщала, что на съезде КАД на Московское шоссе опрокинулась фура.

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