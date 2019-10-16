На съезде КАД на Московское шоссе опрокинулась фура

В Петербурге на пересечении Кольцевой автодороги и Московского шоссе опрокинулся большегруз.

Об инцидиенте рассказали очевидцы происшествия в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Сегодня, 16 октября, водитель грузовика, не справившись с управлением, опрокинул автомобиль, в результате чего половина проезжей части съезда №2 по КАД (на Московское шоссе) оказалась занята.

По информации пресс-службы ФКУ Упрдор «Северо-Запад», дорожно-транспортное происшествие не сказалось на транспортном движении на этом участке трассы.

На данный момент специализированная техника занимается устранением последствий аварии. Информации о состоянии водителя фуры не поступало.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том. что в Красногвардейском районе Петербурга дерево рухнуло на два припаркованных рядом легковых автомобиля.