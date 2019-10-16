На съезде КАД на Московское шоссе опрокинулась фура

На съезде КАД на Московское шоссе опрокинулась фура
КАД не пришлось перекрывать. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В Петербурге на пересечении Кольцевой автодороги и Московского шоссе опрокинулся большегруз.

Об инцидиенте рассказали очевидцы происшествия в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Сегодня, 16 октября, водитель грузовика, не справившись с управлением, опрокинул автомобиль, в результате чего половина проезжей части съезда №2 по КАД (на Московское шоссе) оказалась занята.

По информации пресс-службы ФКУ Упрдор «Северо-Запад», дорожно-транспортное происшествие не сказалось на транспортном движении на этом участке трассы.

На данный момент специализированная техника занимается устранением последствий аварии. Информации о состоянии водителя фуры не поступало.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том. что в Красногвардейском районе Петербурга дерево рухнуло на два припаркованных рядом легковых автомобиля.

авария большегруз кад московское шоссе новости съезд с кад
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Сеть кофеен сварилась
Промышленная компания Петербурга вышла на турецкий рынок
Движение на Народного ополчения и шоссе Революции ограничат до ноября
На съезде КАД на Московское шоссе опрокинулась фура
В Ленэнерго объяснили, почему на Петроградке «моргает» свет
Дороги Ленобласти в гололед обработают жидкой солью
Магазин в Петергофе оштрафовали на 1,5 млн за продажу алкоголя без лицензии
Восемь автомобильных компаний изменили цены в России за две недели