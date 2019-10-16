На Индустриальном проспекте дерево упало на припаркованные легковушки

В Красногвардейском районе Петербурга дерево рухнуло на припаркованные машины. Все произошло сегодня, 16 октября, во дворе на Индустриальном проспекте.

На опубликованных кадрах в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что дерево повредило две легковушки, стоявшие около дома №15.

«Сочувствую автовладельцам», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте».

Информация о пострадавших не приводится.

Ранее в GazetaSPb сообщали о пожаре в заброшенном здании на Промышленной улице. Как сообщили в ГУ МЧС РФ по городу, там горел мусор. Со слов петербуржцев, огонь могли устроить подростки. Жители отметили, что часто видят там подростков, которые собираются в здании компаниями.