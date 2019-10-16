Мусор в заброшенном здании на Промышленной потушили

В Кировском района Петербурга 16 октября потушили пожар в заброшенном здании. Горела постройка на Промышленной улице.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Петербургу, в здании загорелся мусор. Причины пожара не уточняются.

«Там был пожар в заброшенном здании, шесть квадратных метров мусора», — рассказали Gazeta.SPb в спасательном ведомстве.

Возгорание в здании произошло днем 16 октября. Очевидцы заметили дым из окон и дверей. Пожарные на место происшествия прибыли в районе трех часов дня.

Местные жители считают, что устроить пожар могли подростки. Молодые люди часто заходят внутрь и устраивают там посиделки. По другой версии, вина за возгорание лежит на бездомных. Точная причина не установлена.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в ночь на 16 октября в Петербурге загорелся детский магазин.