Названо количество сексуальных партнеров у россиян до брака

Россияне регистрируют брак в среднем через десять лет после начала сексуальной жизни. Фото: pixabay

Россияне регистрируют брак в среднем через десять лет после начала сексуальной жизни. Фото: pixabay

Среднестатистическая женщина до вступления в брак имеет не более двух полових партнеров, а мужчина — до 6-8. Об этом рассказали в Минздраве.

Главный специалист ведомства по репродуктивному здоровью Олег Аполихин также рассказал о среднем сроке вступления в брак после первого полового опыта. По словам эксперта, жители России регистрируют брак в среднем через десять лет после начала сексуальной жизни, сообщает РИА Новости.

Аполихин также напомнил, что частая смена половых партнеров может привести к заболеваниям, передающимся половым путем. А они, в свою очередь, могут стать причиной бесплодия.

Кроме того, он рассказал о среднем возрасте начала половой жизни у россиян. Так, по мнению специалиста, для девушек этот возраст — 17-18 лет, а для юношей — 16-17 лет.

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