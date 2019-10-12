Сексу — нет, бобам — да: залог успеха 124-летнего монаха

Сексу &#8212; нет, бобам &#8212; да: залог успеха 124-летнего монаха
Официально самым старым человеком Земли считается 116-летняя жительница Япония. Данные о рождении индийского монаха проходят проверку. Фото: https://pixabay.com/

Индийский монах, который, предположительно родился в конце позапрошлого века, в 1896 году, рассказал о своих правилах жизни.

О рекордном долгожителе стало известно после того как он продемонстрировал свой паспорт работникам службы безопасности в аэропорту Абу-Даби. Свами Шивананда утверждает, что всю жизнь придерживается строгих правил: дисциплина, много йоги, аскетичный образ жизни и полное отсутствие секса.

Шивананда попал к монахам в возрасте шести лет, после потери обоих родителей. С тех пор мальчика воспитывал гуру. Долгожитель питается только простой пищей без масла и специй, ест рис и даал (индийский суп из бобовых). К еде монах вообще относится строго: «вкусняшки» относит к излишествам. Личная жизнь для Шивананды, впрочем, также входит в эту категорию.

Кроме того, 124-летний долгожитель сетует на современный мир, который, по его мнению, с изобретением всевозможных гаджетов стал только несчастнее.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге в индийском чае обнаружили муху-горбатку.

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