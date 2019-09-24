В индийском чае в Петербурге нашли живую муху-горбатку

Чай из Индии. Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Чай из Индии. Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В морской порт Петербурга из Индии прибыл контейнер с чаем, зараженным многоядной мухой-горбаткой. Общий вес партии составил 21, 725 тонн.

Внутри контейнера нашли живое насекомое, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. Лабораторная экспертиза показала, что вместе с чаем в город прибыла муха-горбатка — опасный карантинный объект.

Для того, чтобы предотвратить распространение опасного насекомого, ввоз партии чая в Петербург запретили.

Многоядная муха-горбатка — карантинный вредитель. Насекомое быстро распространяется при помощи транспорта, людей и животных. Личинки мухи-горбатки опасны для людей, животных, картофеля, фруктов, сыра и других продуктов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в партии риса из Индии в морском порту Петербурга нашли живых и мертвых многоядных мух-горбаток.