В Петербург привезли партию риса из Индии с живыми и мертвыми мухами

Насекомое нашли в рисе. Фото: Пресс-служба Управления Россельхознадзора по СПб и ЛО

Насекомое нашли в рисе. Фото: Пресс-служба Управления Россельхознадзора по СПб и ЛО

В морской порт Петербурга прибыла партия риса из Индии. На дне контейнеров обнаружили живых и мертвых многоядных мух-горбаток.

Общий вес партии составил 260 тонн. В Петербург товар прибыл в десяти контейнерах. Внутри них и в складках мешков с рисом были найдены живые и мертвые имаго многоядных мух-горбаток. Имаго — это завершающая стадия развития насекомых.

«В одном из контейнеров также были обнаружены в большом количестве живые личинки и пупарии насекомых», — сообщили в Управлении Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Лабораторная экспертиза подтвердила наличие в партии жизнеспособных особей. Рис будет возвращен в Индию для того, чтобы избежать распространения насекомых.

Многоядная муха-горбатка — опасный карантинный вредный организм. Вредитель быстро распространяется при помощи транспорта, людей и животных. Взрослые особи являются переносчиками холеры.

Личинки мухи-горбатки опасны для людей, животных, картофеля, фруктов, сои, сыра и других продуктов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге обнаружили насекомых в контейнерах риса из Вьетнама.