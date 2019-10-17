КРТИ показал, как будут выглядеть станции коричневой ветки

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга представил проект Красносельско-Коричневой линии метро. Ведомство показало, как будут выглядеть вестибюли и станции.

Коричневая ветка включает шесть станций «Обводный канал — 2», «Боровая», «Заставская» («Черниговская»), «Броневая», «Путиловская» и «Юго-Западная» («Казаковская»).

«Казаковская» будет посвящена истории артиллерии и самому маршалу артиллерии Василию Казакову. Светильники на станции выполнят в виде звезд, для облицовки стен используют белый мрамор. Вдоль всей «Казаковской» будет проходить металлический карниз, напоминающий георгиевскую ленточку.

В проекте станции «Путиловской» прослеживается тема старого Путиловского завода. Она выражена через геометрию колонн и форму люстр. В зоне проходов на платформы между колонн расположат замковый камень из мрамора со светильником. Он будет символизировать заводские горны. Полы на станции планируется выполнить из темно-серого и черного гранита.

Проекты других станций все еще находятся в стадии согласования. Однако предварительные архитектурные решения на сайте КРТИ также представлены.

Напомним, сейчас ведется строительство первого участка Красносельско-Калининской линии метро — от станции «Казаковская» до станции «Путиловская». Общая его длина составит 5,15 км. Ожидается, что ежедневно станциями будут пользоваться около 221 тыс. пассажиров. Преимущественно это жители Красносельского и Кировского районов.